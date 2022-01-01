ASUS VivoBook 15 M513 против Acer Swift 3 (SF316-51)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 5192 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF316-51)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.7 кг
|Размеры
|359.8 x 235.3 x 18.6 мм
|367.8 x 236.1 x 15.9 мм
|Площадь
|847 см2
|868 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~82.3%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|43 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1842:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|68.5%
|Охват DCI-P3
|-
|66.6%
|Время отклика
|-
|26 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|271 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1117
Swift 3 (SF316-51) +23%
1376
Geekbench 5 (многоядерный)
VivoBook 15 M513 +12%
4970
4431
Cinebench R23 (одноядерный)
1177
Swift 3 (SF316-51) +16%
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
VivoBook 15 M513 +37%
7091
5192
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|76.8 дБ
|75.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|10.5 x 7.2 см
|12.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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