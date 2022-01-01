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ASUS VivoBook 15 M513 против Acer TravelMate Spin P4

44 из 100
ASUS VivoBook 15 M513
VS
48 из 100
Acer TravelMate Spin P4
ASUS VivoBook 15 M513
Acer TravelMate Spin P4
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook 15 M513 и Acer TravelMate Spin P4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 4877 баллов
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer TravelMate Spin P4
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (767 и 847 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook 15 M513
vs
TravelMate Spin P4

Корпус

Вес 1.8 кг 1.4 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 18.6 мм 325 x 236 x 17.9 мм
Площадь 847 см2 767 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~70.4%
Боковые рамки 7.2 мм 7.6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 844:1
Цветовой охват sRGB - 58.8%
Охват Adobe RGB - 41%
Охват DCI-P3 - 39.6%
Время отклика - 36 мс
Максимальная яркость
VivoBook 15 M513
250 нит
TravelMate Spin P4 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 640
Блоки текстурирования (TMUs) 28 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20
Производительность GPU
VivoBook 15 M513
1.108 терафлопс
TravelMate Spin P4 +27%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц -
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 76.8 дБ 71.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 7.2 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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