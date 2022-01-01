Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 4877 баллов

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Acer TravelMate Spin P4 Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (767 и 847 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.4 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 18.6 мм 325 x 236 x 17.9 мм Площадь 847 см2 767 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~70.4% Боковые рамки 7.2 мм 7.6 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 43 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 844:1 Цветовой охват sRGB - 58.8% Охват Adobe RGB - 41% Охват DCI-P3 - 39.6% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость VivoBook 15 M513 250 нит TravelMate Spin P4 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерные блоки 448 640 Блоки текстурирования (TMUs) 28 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20 Производительность GPU VivoBook 15 M513 1.108 терафлопс TravelMate Spin P4 +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц - Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 76.8 дБ 71.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 10.5 x 7.2 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.