ASUS VivoBook 15 M513 против Apple MacBook Air (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 353% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 1564 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 97-133% больше FPS в играх
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.25 и 1.8 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
- Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (644 и 847 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.25 кг
|Размеры
|359.8 x 235.3 x 18.6 мм
|304 x 212 x 15.6 мм
|Площадь
|847 см2
|644 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~79.6%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|43 дБ
|41 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1238:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.6%
|Охват Adobe RGB
|-
|61.3%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|1.8 метров
|Вес зарядного устройства
|-
|178 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|3.6 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics 617
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
VivoBook 15 M513 +44%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
VivoBook 15 M513 +215%
4970
1577
Cinebench R23 (одноядерный)
VivoBook 15 M513 +44%
1177
Cinebench R23 (многоядерный)
VivoBook 15 M513 +353%
7091
1564
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1050 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|0.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR3
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|2.13 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|192
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|3
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2133 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR3
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|76.8 дБ
|75.8 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|0.5 мм
|Размер
|10.5 x 7.2 см
|11.6 x 7.8 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1