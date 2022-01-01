Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 8257U Intel Core i5 8279U Intel Core i7 8557U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 3876 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019) Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.37 и 1.8 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (58 и 42 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (646 и 847 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.37 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 18.6 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм Площадь 847 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.4% Боковые рамки 7.2 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума 43 дБ 41.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1524:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 78.4% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость VivoBook 15 M513 250 нит MacBook Pro 13 (2019) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 12.96 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Plus Graphics 645 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1050 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.81 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR3 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.13 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 6 Производительность GPU VivoBook 15 M513 +37% 1.108 терафлопс MacBook Pro 13 (2019) 0.81 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2133 МГц Тип DDR4 LPDDR3 Возможность замены Да Нет Всего слотов - 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.8 дБ 79.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 0.7 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.2 см 13.4 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.