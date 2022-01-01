Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.6 и 1.8 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (76 и 42 Вт*ч)

На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 7091 баллов

На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (713 и 847 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.6 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 18.6 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 847 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~75.8% Боковые рамки 7.2 мм 7.1 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 43 дБ 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 845:1 Цветовой охват sRGB - 92.4% Охват Adobe RGB - 67.7% Охват DCI-P3 - 68.1% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость VivoBook 15 M513 250 нит ROG Zephyrus G14 GA401 +28% 320 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 545 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 10-45 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1590 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 28 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 48 Производительность GPU VivoBook 15 M513 1.108 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 +341% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.8 дБ 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 10.5 x 7.2 см 10.4 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.