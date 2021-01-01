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ASUS VivoBook 15 X513 (K513) против Acer Aspire 5 (A517-52)

ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
VS
Acer Aspire 5 (A517-52)
ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
Acer Aspire 5 (A517-52)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook 15 X513 (K513) и Acer Aspire 5 (A517-52) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.8 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (844 и 1064 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52)
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 8.2 Вт*ч большей батареей (50.2 и 42 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook 15 X513 (K513)
vs
Aspire 5 (A517-52)

Корпус

Вес 1.8 кг 2.6 кг
Ширина 359 мм 403.5 мм
Высота 235 мм 263.7 мм
Толщина 17.9 мм 19.9 мм
Площадь 844 см2 1064 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~77.5%
Боковые рамки 6.8 мм 10.3 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 892:1
Цветовой охват sRGB 100% 59%
Охват Adobe RGB - 38%
Время отклика - 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 307 граммов

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 67.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 1531 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR5
Ширина шины 64 бит 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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