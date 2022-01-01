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ASUS VivoBook 15 X513 (K513) против Acer Swift 1 (SF114-34)

45 из 100
ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
VS
39 из 100
Acer Swift 1 (SF114-34)
ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
Acer Swift 1 (SF114-34)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook 15 X513 (K513) и Acer Swift 1 (SF114-34) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
  • Видеокарта показывает в среднем на 224-306% больше FPS в играх
  • На 265% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2555 vs 700 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.3 и 1.8 кг)
  • Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 42 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 844 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook 15 X513 (K513)
vs
Swift 1 (SF114-34)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.3 кг
Размеры 359 x 235 x 17.9 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм
Площадь 844 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~78.9%
Боковые рамки 6.8 мм 6.5 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 120°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 952:1
Цветовой охват sRGB 100% 61.8%
Охват Adobe RGB - 42.9%
Охват DCI-P3 - 41.4%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 158 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц -
Ядер 2 2
Потоков 4 2
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 6 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 1531 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 750 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 256
Блоки текстурирования (TMUs) 24 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
VivoBook 15 X513 (K513) +408%
1.22 терафлопс
Swift 1 (SF114-34)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 73.8 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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