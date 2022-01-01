Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce MX330 GeForce MX350 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook 15 X513 (K513) Видеокарта показывает в среднем на 224-306% больше FPS в играх

На 265% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2555 vs 700 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.3 и 1.8 кг)

Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 42 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 844 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.3 кг Размеры 359 x 235 x 17.9 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм Площадь 844 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~78.9% Боковые рамки 6.8 мм 6.5 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 120° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 952:1 Цветовой охват sRGB 100% 61.8% Охват Adobe RGB - 42.9% Охват DCI-P3 - 41.4% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость VivoBook 15 X513 (K513) 300 нит Swift 1 (SF114-34) 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 50.3 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 158 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX330 GeForce MX350 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP - 6 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 1531 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1594 МГц 750 МГц FLOPS 1.22 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 384 256 Блоки текстурирования (TMUs) 24 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU VivoBook 15 X513 (K513) +408% 1.22 терафлопс Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 73.8 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.