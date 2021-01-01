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ASUS VivoBook 15 X513 (K513) против TUF Dash F15 FX516

ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
VS
ASUS TUF Dash F15 FX516
ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
ASUS TUF Dash F15 FX516
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook 15 X513 (K513) и TUF Dash F15 FX516 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.8 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (844 и 907 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Видеокарта показывает в среднем на 438-598% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (76 и 42 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook 15 X513 (K513)
vs
TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 1.8 кг 2 кг
Ширина 359 мм 360 мм
Высота 235 мм 252 мм
Толщина 17.9 мм 19.9 мм
Площадь 844 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~74%
Боковые рамки 6.8 мм 7.3 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics 80
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 1531 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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