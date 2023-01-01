Asus Vivobook 16X OLED (K3605) против 15X OLED (K3504)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
- Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
- На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9839 vs 7436 баллов
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Asus Vivobook 15X OLED (K3504)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.6 и 1.8 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.6 кг
|Размеры
|358.6 x 249.1 x 18.9 мм
|359.7 x 232.5 x 17.9 мм
|Площадь
|893 см2
|836 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.1%
|~80.2%
|Боковые рамки
|7 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|-
|Мощность зарядки
|120 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1731
Geekbench 5 (многоядерный)
8340
Cinebench R23 (одноядерный)
1741
Cinebench R23 (многоядерный)
9839
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|20
Производительность GPU
6.42 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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