Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3200 x 2000 - 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 2880 x 1620 Батарея - 50 Вт*ч 70 Вт*ч - 42 Вт*ч 50 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 16X OLED (K3605) Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9839 vs 7436 баллов

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9839 vs 7436 баллов Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Asus Vivobook 15X OLED (K3504) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.6 и 1.8 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.6 кг Размеры 358.6 x 249.1 x 18.9 мм 359.7 x 232.5 x 17.9 мм Площадь 893 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~80.2% Боковые рамки 7 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 3200 x 2000 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 2880 x 1620 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Vivobook 16X OLED (K3605) +20% 300 нит Vivobook 15X OLED (K3504) 250 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 70 Вт*ч 42 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа - Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Vivobook 16X OLED (K3605) +355% 6.42 терафлопс Vivobook 15X OLED (K3504) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.