ASUS Vivobook 16 (M1605) против Acer Aspire 5 (A515-57)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Vivobook 16 (M1605)
- На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8121 vs 5735 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57)
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.77 и 1.88 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.88 кг
|1.77 кг
|Размеры
|358.7 x 249.5 x 19.9 мм
|362.9 x 237.8 x 17.9 мм
|Площадь
|895 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.9%
|~77.8%
|Боковые рамки
|7 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серый
|Материал
|Пластик
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|42 дБ
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|FreeSync
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|1829:1
|1316:1
|Цветовой охват sRGB
|67.5%
|65%
|Охват Adobe RGB
|50.4%
|44.8%
|Охват DCI-P3
|50.1%
|43.3%
|Время отклика
|-
|28 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|150 граммов
|317 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Vega 7
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1415
Aspire 5 (A515-57) +10%
1557
Geekbench 5 (многоядерный)
5911
5911
Cinebench R23 (одноядерный)
1356
Aspire 5 (A515-57) +16%
1573
Cinebench R23 (многоядерный)
Vivobook 16 (M1605) +42%
8121
5735
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|78 дБ
|72 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|-
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|-
|12.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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