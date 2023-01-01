Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Vivobook 16 (M1605) На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8121 vs 5735 баллов

На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8121 vs 5735 баллов Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.77 и 1.88 кг)

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.77 и 1.88 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.88 кг 1.77 кг Размеры 358.7 x 249.5 x 19.9 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 895 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~77.8% Боковые рамки 7 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серый Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума 42 дБ 47 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1829:1 1316:1 Цветовой охват sRGB 67.5% 65% Охват Adobe RGB 50.4% 44.8% Охват DCI-P3 50.1% 43.3% Время отклика - 28 мс Максимальная яркость Vivobook 16 (M1605) +20% 300 нит Aspire 5 (A515-57) 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 150 граммов 317 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 10-45 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1400 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 512 Блоки текстурирования (TMUs) 28 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 16 Производительность GPU Vivobook 16 (M1605) 1.108 терафлопс Aspire 5 (A515-57) +29% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78 дБ 72 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка - Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.