Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 7 5800H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 16X (M1603) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.8 и 2.1 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (100 и 70 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 2.1 кг Размеры 358.4 x 247.7 x 19.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 888 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~86.2% Боковые рамки 6.9 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 3840 x 2400 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 10000000:1 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 100% 99.1% Время отклика 1 мс 67 мс Максимальная яркость Vivobook 16X (M1603) +10% 550 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 90 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 0 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1750 МГц 1296 МГц FLOPS - 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 512 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 64 Производительность GPU Vivobook 16X (M1603) н/д MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.