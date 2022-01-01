Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 16X (M1603) На 399% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12217 vs 2450 баллов

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 175% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 200 нит

Имеет на 153% более четкий дисплей – 283 против 112 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (697 и 888 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.4 кг Размеры 358.4 x 247.7 x 19.9 мм 324 x 215 x 18.3 мм Площадь 888 см2 697 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~77.5% Боковые рамки 6.9 мм 7.1 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 10000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook 16X (M1603) +175% 550 нит VivoBook 14 X413 (K413) 200 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) GeForce MX350 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 0 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1750 МГц 1468 МГц FLOPS - 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 512 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16 Производительность GPU Vivobook 16X (M1603) н/д VivoBook 14 X413 (K413) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.