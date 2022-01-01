Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (1.24 и 2.1 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 77% более четкий дисплей – 225 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (654 и 1015 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|1.24 кг
|Размеры
|399.3 x 254.3 x 19.8 мм
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|Площадь
|1015 см2
|654 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.2%
|~82%
|Боковые рамки
|8.2 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|13.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
MacBook Air (M2, 2022) +100%
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 Вт
|30 / 35 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Ядер
|10
|8
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1809
Geekbench 5 (многоядерный)
8365
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Производительность GPU
1.43 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +110%
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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