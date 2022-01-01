Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1600 x 900 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч) Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.7 и 2.1 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (836 и 1015 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.7 кг Размеры 399.3 x 254.3 x 19.8 мм 359.7 x 232.5 x 19.9 мм Площадь 1015 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.2% ~80.2% Боковые рамки 8.2 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Синий Черный, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 1600 x 900 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 250 нит Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1220P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Базовая частота 1.5 ГГц 1.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 10 10 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (64EU) TGP 45 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 512 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 1.43 терафлопс Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.