Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1600 x 900 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) Процессор - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.8 и 2.1 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (847 и 1015 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.8 кг Размеры 399.3 x 254.3 x 19.8 мм 359.8 x 235.3 x 18.6 мм Площадь 1015 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.2% ~79.3% Боковые рамки 8.2 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 43 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1600 x 900 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 250 нит VivoBook 15 M513 250 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 7 TGP 45 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1600 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 448 Блоки текстурирования (TMUs) 32 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 7 Производительность GPU Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) +29% 1.43 терафлопс VivoBook 15 M513 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 76.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 10.5 x 7.2 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.