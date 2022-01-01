Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.5 и 1.65 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (713 и 867 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.65 кг Размеры 324 x 220 x 18.7 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 713 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~77.4% Боковые рамки 7.1 мм 9 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.3 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 932:1 - Цветовой охват sRGB 62.1% - Охват Adobe RGB 43% - Охват DCI-P3 41.6% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость VivoBook Flip 14 TP470 250 нит Aspire 5 (A515-56) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1650 МГц - FLOPS 2.534 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR4 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~4.3 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 768 896 Блоки текстурирования (TMUs) 48 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU VivoBook Flip 14 TP470 2.534 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +11% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.4 дБ 68.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.