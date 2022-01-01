Главная > Сравнение ноутбуков > VivoBook Flip 14 TP470 или Spin 3 (SP313-51N) – что лучше выбрать?

Asus VivoBook Flip 14 TP470 против Acer Spin 3 (SP313-51N)

51 из 100
Asus VivoBook Flip 14 TP470
VS
51 из 100
Acer Spin 3 (SP313-51N)
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Acer Spin 3 (SP313-51N)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus VivoBook Flip 14 TP470 и Acer Spin 3 (SP313-51N) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470
  • Видеокарта показывает в среднем на 111-152% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook Flip 14 TP470
vs
Spin 3 (SP313-51N)

Корпус

Вес 1.5 кг 1.5 кг
Размеры 324 x 220 x 18.7 мм 302 x 222 x 15.9 мм
Площадь 713 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~76.5%
Боковые рамки 7.1 мм 7.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42.3 дБ 38.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 932:1 1252:1
Цветовой охват sRGB 62.1% 98%
Охват Adobe RGB 43% 77.5%
Охват DCI-P3 41.6% 78.7%
Время отклика 33 мс 44 мс
Максимальная яркость
VivoBook Flip 14 TP470
250 нит
Spin 3 (SP313-51N) +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR4 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
VivoBook Flip 14 TP470 +202%
2.534 терафлопс
Spin 3 (SP313-51N)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75.4 дБ 76.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 vs Asus VivoBook Flip 14 TP470
2. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) vs Asus VivoBook Flip 14 TP470
3. ASUS ZenBook 14 UM425 vs Asus VivoBook Flip 14 TP470
4. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) vs Asus VivoBook Flip 14 TP470
5. ASUS ZenBook 14 UX435 vs Asus VivoBook Flip 14 TP470
6. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Acer Spin 3 (SP313-51N)
7. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) vs Acer Spin 3 (SP313-51N)
8. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 vs Acer Spin 3 (SP313-51N)
9. ASUS VivoBook S13 S333 vs Acer Spin 3 (SP313-51N)
10. Acer Swift 3 (SF313-53) vs Spin 3 (SP313-51N)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Spin 3 (SP313-51N) и Asus VivoBook Flip 14 TP470 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры