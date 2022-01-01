Asus VivoBook Flip 14 TP470 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Сенсорный экран
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
- На 215% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 2456 баллов
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.29 и 1.5 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 42 Вт*ч)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 713 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|1.29 кг
|Размеры
|324 x 220 x 18.7 мм
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|Площадь
|713 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.8%
|~79.4%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|-
|Уровень шума
|42.3 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|932:1
|1069:1
|Цветовой охват sRGB
|62.1%
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|43%
|-
|Охват DCI-P3
|41.6%
|-
|Время отклика
|33 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:23 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|172 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1742
Geekbench 5 (многоядерный)
Macbook Air (M1, 2020) +304%
9592
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
Macbook Air (M1, 2020) +215%
7740
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|2.534 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR4
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~4.3 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|768
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|-
Производительность GPU
2.534 терафлопс
2.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|75.4 дБ
|79.6 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1 мм
|Размер
|-
|12.1 x 8.1 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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