VivoBook Flip 14 TP470 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.5 и 2.1 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (713 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 58 Вт*ч большей батареей (100 и 42 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 2.1 кг Размеры 324 x 220 x 18.7 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 713 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~86.2% Боковые рамки 7.1 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума 42.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3456 x 2234 Диагональ 14 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 932:1 - Цветовой охват sRGB 62.1% - Охват Adobe RGB 43% - Охват DCI-P3 41.6% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость VivoBook Flip 14 TP470 250 нит MacBook Pro 16 (2021) +300% 1000 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1650 МГц 1278 МГц FLOPS 2.534 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR4 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 768 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU VivoBook Flip 14 TP470 2.534 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +105% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3733 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 75.4 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.