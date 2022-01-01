Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Видеокарта показывает в среднем на 111-152% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.3 и 1.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (66 и 42 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (651 и 713 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.3 кг Размеры 324 x 220 x 18.7 мм 309 x 210.6 x 16.9 мм Площадь 713 см2 651 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~74.9% Боковые рамки 7.1 мм 7.3 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.3 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 932:1 1661:1 Цветовой охват sRGB 62.1% 98.9% Охват Adobe RGB 43% 68.5% Охват DCI-P3 41.6% 66.3% Время отклика 33 мс 29 мс Максимальная яркость VivoBook Flip 14 TP470 250 нит ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 331 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1650 МГц 1100 МГц FLOPS 2.534 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR4 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 384 Блоки текстурирования (TMUs) 48 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 12 Производительность GPU VivoBook Flip 14 TP470 +202% 2.534 терафлопс ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.4 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 10.0 x 6.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.