Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.45 и 1.9 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (696 и 866 см2) Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.9 кг Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 696 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~77.5% Боковые рамки 5.4 мм 9 мм Цвета Белый Серебристый, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Максимальная яркость Vivobook Go 14 Flip 220 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 6 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 350 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.24 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 256 256 Блоки текстурирования (TMUs) 16 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8 Производительность GPU Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип eMMC eMMC Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.