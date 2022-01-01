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Asus Vivobook Go 14 Flip против Acer Chromebook 311

29 из 100
Asus Vivobook Go 14 Flip
VS
32 из 100
Acer Chromebook 311
Asus Vivobook Go 14 Flip
Acer Chromebook 311
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Экран 1366 x 768
Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Go 14 Flip и Acer Chromebook 311 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Acer Chromebook 311
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.1 и 1.45 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (589 и 696 см2)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Go 14 Flip
vs
Chromebook 311

Корпус

Вес 1.45 кг 1.1 кг
Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм 296 x 199 x 18.15 мм
Площадь 696 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~63%
Боковые рамки 5.4 мм 19.6 мм
Цвета Белый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 11.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.24 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 96
Блоки текстурирования (TMUs) 16 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 2
Производительность GPU
Vivobook Go 14 Flip +71%
0.24 терафлопс
Chromebook 311
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип eMMC eMMC
Каналы 1x64 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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