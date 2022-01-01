Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600 Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Apple M1 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) На 992% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 709 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 541-737% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.29 и 1.45 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 10.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 39 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 103% более четкий дисплей – 227 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 696 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.29 кг Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 696 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~79.4% Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм Цвета Белый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Vivobook Go 14 Flip 220 нит Macbook Air (M1, 2020) +82% 400 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 6 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1278 МГц FLOPS 0.24 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 256 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +983% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.