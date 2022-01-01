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Asus Vivobook Go 14 Flip против Apple Macbook Air (M1, 2020)

31 из 100
Asus Vivobook Go 14 Flip
VS
67 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Asus Vivobook Go 14 Flip
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Go 14 Flip и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • На 992% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 709 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 541-737% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.29 и 1.45 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 10.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 39 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 103% более четкий дисплей – 227 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 696 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Go 14 Flip
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.29 кг
Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 696 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~79.4%
Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм
Цвета Белый Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Vivobook Go 14 Flip
220 нит
Macbook Air (M1, 2020) +82%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.2 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 2 8
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.24 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Vivobook Go 14 Flip
0.24 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +983%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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