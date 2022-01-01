Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 3024 x 1964 Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг)

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 1137-1550% больше FPS в играх

На 1512% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 709 баллов

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (70 и 39 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 127% более четкий дисплей – 254 против 112 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.6 кг Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 696 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~84.6% Боковые рамки 5.4 мм 3.4 мм Цвета Белый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость Vivobook Go 14 Flip 220 нит MacBook Pro 14 (2021) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 6 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1296 МГц FLOPS 0.24 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 256 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 16 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 64 Производительность GPU Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +2067% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.