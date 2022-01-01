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Asus Vivobook Go 14 Flip против VivoBook Flip 14 TP470

31 из 100
Asus Vivobook Go 14 Flip
VS
51 из 100
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Asus Vivobook Go 14 Flip
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Go 14 Flip и VivoBook Flip 14 TP470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470
  • Видеокарта показывает в среднем на 526-717% больше FPS в играх
  • На 246% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2456 vs 709 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Go 14 Flip
vs
VivoBook Flip 14 TP470

Корпус

Вес 1.45 кг 1.5 кг
Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм 324 x 220 x 18.7 мм
Площадь 696 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~75.8%
Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм
Цвета Белый Черный, Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 932:1
Цветовой охват sRGB - 62.1%
Охват Adobe RGB - 43%
Охват DCI-P3 - 41.6%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Vivobook Go 14 Flip
220 нит
VivoBook Flip 14 TP470 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1650 МГц
FLOPS 0.24 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR4
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Vivobook Go 14 Flip
0.24 терафлопс
VivoBook Flip 14 TP470 +956%
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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