Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Видеокарта показывает в среднем на 526-717% больше FPS в играх

На 246% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2456 vs 709 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.5 кг Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 696 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~75.8% Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм Цвета Белый Черный, Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 932:1 Цветовой охват sRGB - 62.1% Охват Adobe RGB - 43% Охват DCI-P3 - 41.6% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость Vivobook Go 14 Flip 220 нит VivoBook Flip 14 TP470 +14% 250 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 6 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1650 МГц FLOPS 0.24 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерных блоков 256 768 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс VivoBook Flip 14 TP470 +956% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.