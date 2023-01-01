Asus Vivobook Go 14 Flip против ASUS Vivobook Go 14
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip
- Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS Vivobook Go 14
- На 517% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4322 vs 701 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.45 кг
|1.38 кг
|Размеры
|320.7 x 217 x 16.9 мм
|324.5 x 213.9 x 17.9 мм
|Площадь
|696 см2
|694 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.6%
|~77.8%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Белый
|Черный, Серебристый, Серий
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|2
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vivobook Go 14 +72%
989
Geekbench 5 (многоядерный)
1050
Vivobook Go 14 +245%
3621
Cinebench R23 (одноядерный)
Vivobook Go 14 +145%
1079
Cinebench R23 (многоядерный)
Vivobook Go 14 +517%
4322
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|6 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1900 МГц
|FLOPS
|0.24 терафлопс
|0.49 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|5.5 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|4
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x2 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5500 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|eMMC
|SSD (M2)
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6E
|Bluetooth
|v4.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|-
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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