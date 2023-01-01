Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Сенсорный экран Причины выбрать ASUS Vivobook Go 14 На 517% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4322 vs 701 баллов

На 517% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4322 vs 701 баллов Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.38 кг Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм 324.5 x 213.9 x 17.9 мм Площадь 696 см2 694 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~77.8% Боковые рамки 5.4 мм 7.3 мм Цвета Белый Черный, Серебристый, Серий Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности - Нет Максимальная яркость Vivobook Go 14 Flip 220 нит Vivobook Go 14 +14% 250 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon 610M TGP 6 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 350 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1900 МГц FLOPS 0.24 терафлопс 0.49 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с Шейдерные блоки 256 128 Блоки текстурирования (TMUs) 16 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 4 Производительность GPU Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс Vivobook Go 14 +104% 0.49 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x2 ГБ Частота 3200 МГц 5500 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v4.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.