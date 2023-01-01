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ASUS Vivobook Go 15 OLED против Acer Aspire 5 (A515-58)

43 из 100
ASUS Vivobook Go 15 OLED
VS
51 из 100
Acer Aspire 5 (A515-58)
ASUS Vivobook Go 15 OLED
Acer Aspire 5 (A515-58)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook Go 15 OLED и Acer Aspire 5 (A515-58) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook Go 15 OLED
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.63 и 1.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-58)
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 4472 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Go 15 OLED
vs
Aspire 5 (A515-58)

Корпус

Вес 1.63 кг 1.8 кг
Размеры 360.3 x 232.5 x 17.9 мм 362.9 x 237.5 x 17.9 мм
Площадь 838 см2 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~77.9%
Боковые рамки 7.5 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серый
Материал Пластик Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Максимальная яркость
Vivobook Go 15 OLED
250 нит
Aspire 5 (A515-58)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 264 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш 4 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.49 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.5 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 640
Блоки текстурирования (TMUs) 8 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Vivobook Go 15 OLED
0.49 терафлопс
Aspire 5 (A515-58) +188%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5500 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка - Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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