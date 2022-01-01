Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 113-155% больше FPS в играх

На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 4953 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 440 нит

Имеет на 21% более четкий дисплей – 243 против 201 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.2 кг Размеры 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм 302.5 x 233.9 x 16 мм Площадь 725 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~76.7% Боковые рамки 7.9 мм 8.6 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 40 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2256 x 1504 Диагональ 14 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1494:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.7% Охват Adobe RGB - 70.1% Охват DCI-P3 100% 73.3% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +36% 600 нит Swift 3 (SF313-53) 440 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 / 120 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 35 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 712 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1057 МГц 1100 МГц FLOPS 4.32 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +206% 4.32 терафлопс Swift 3 (SF313-53) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ - Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.