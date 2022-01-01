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Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) против Acer Swift 3 (SF313-53)

62 из 100
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
VS
50 из 100
Acer Swift 3 (SF313-53)
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Acer Swift 3 (SF313-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 113-155% больше FPS в играх
  • На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 4953 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 440 нит
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 243 против 201 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.2 кг
Размеры 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм 302.5 x 233.9 x 16 мм
Площадь 725 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~76.7%
Боковые рамки 7.9 мм 8.6 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1494:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.7%
Охват Adobe RGB - 70.1%
Охват DCI-P3 100% 73.3%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 120 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 712 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1057 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.32 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +206%
4.32 терафлопс
Swift 3 (SF313-53)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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