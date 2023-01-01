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Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) против Acer Swift 3 (SF314-512)

61 из 100
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
VS
51 из 100
Acer Swift 3 (SF314-512)
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Acer Swift 3 (SF314-512)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) и Acer Swift 3 (SF314-512) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 113-155% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 8918 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (674 и 725 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
vs
Swift 3 (SF314-512)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.25 кг
Размеры 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм 321 x 210 x 15 мм
Площадь 725 см2 674 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~80.1%
Боковые рамки 7.9 мм 5.6 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 56 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 5486:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 94.7% -
Охват DCI-P3 99.4% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 120 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 480 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 712 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1057 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.32 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +206%
4.32 терафлопс
Swift 3 (SF314-512)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75.3 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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