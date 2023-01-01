Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 113-155% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 113-155% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 8918 баллов

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 8918 баллов Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (674 и 725 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.25 кг Размеры 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм 321 x 210 x 15 мм Площадь 725 см2 674 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~80.1% Боковые рамки 7.9 мм 5.6 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 56 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 5486:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 94.7% - Охват DCI-P3 99.4% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +100% 600 нит Swift 3 (SF314-512) 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 / 120 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 480 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 35 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 712 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1057 МГц 1100 МГц FLOPS 4.32 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +206% 4.32 терафлопс Swift 3 (SF314-512) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.3 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм - Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.