Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650HX Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.68 и 2.1 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 24-32% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (742 и 882 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (100 и 70 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.68 кг 2.1 кг Размеры 322.8 x 229.9 x 17.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 742 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~86.2% Боковые рамки 5.3 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3456 x 2234 Диагональ 14.5 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 100% 99.1% Время отклика 1 мс 67 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) +20% 600 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 150 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) +43% 7.46 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1 мм Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.