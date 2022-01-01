Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) против Pro 14 OLED (M3401)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
- Легче – весит на 280 граммов меньше (1.4 и 1.68 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.68 кг
|1.4 кг
|Размеры
|322.8 x 229.9 x 17.9 мм
|317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
|Площадь
|742 см2
|725 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|~78.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|7.9 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|150 Вт
|90 / 120 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (48EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|35 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|712 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1057 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|4.32 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Производительность GPU
7.46 терафлопс
4.32 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|1.35 мм
|Размер
|12.9 x 7.4 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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