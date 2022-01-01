Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650HX Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Легче – весит на 280 граммов меньше (1.4 и 1.68 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.68 кг 1.4 кг Размеры 322.8 x 229.9 x 17.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм Площадь 742 см2 725 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~78.4% Боковые рамки 5.3 мм 7.9 мм Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) 600 нит Vivobook Pro 14 OLED (M3401) 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 150 Вт 90 / 120 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 35 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 712 МГц Boost частота GPU - 1057 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 4.32 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) +73% 7.46 терафлопс Vivobook Pro 14 OLED (M3401) 4.32 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.35 мм Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.