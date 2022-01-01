Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook Pro 14X OLED (N7400) или Swift 3 (SF313-53) – что лучше выбрать?

Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) против Acer Swift 3 (SF313-53)

60 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
VS
50 из 100
Acer Swift 3 (SF313-53)
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Acer Swift 3 (SF313-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5303 vs 4953 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 440 нит
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 243 против 201 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.2 и 1.45 кг)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.2 кг
Размеры 317.4 x 225.5 x 17.9 мм 302.5 x 233.9 x 16 мм
Площадь 716 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~76.7%
Боковые рамки 7.9 мм 8.6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1494:1
Цветовой охват sRGB - 98.7%
Охват Adobe RGB - 70.1%
Охват DCI-P3 100% 73.3%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 / 120 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-40 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 938 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +255%
5.01 терафлопс
Swift 3 (SF313-53)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) или Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) или Dell XPS 15 9510 (2021)
3. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) или Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
4. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) или Acer Swift X (SFX14-41G)
5. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) или Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
6. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) или Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
7. Acer Swift 3 (SF313-53) или ASUS VivoBook 14 M413
8. Acer Swift 3 (SF313-53) или Acer Spin 3 (SP313-51N)
9. Acer Swift 3 (SF313-53) или Acer Swift 3x (SF314-510)
10. Acer Swift 3 (SF313-53) или Acer Swift X (SFX14-41G)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift 3 (SF313-53) и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры