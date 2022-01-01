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Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

60 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
VS
65 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.45 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (716 и 863 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10710 vs 5303 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 35-48% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 1.45 кг 1.9 кг
Размеры 317.4 x 225.5 x 17.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 716 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~77.8%
Боковые рамки 7.9 мм 4.8 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 62.3%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 / 120 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 490 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-40 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 938 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1598 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
5.01 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 +64%
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC289
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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