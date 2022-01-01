Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5248 vs 2569 баллов

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (63 и 48 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.65 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 847 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~77.4% Боковые рамки 7.2 мм 9 мм Цвета Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 48.3 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 95.8% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +100% 600 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 / 120 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 446 граммов 260 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 990 МГц - Boost частота GPU 1155 МГц - FLOPS 2.365 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 2.365 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +19% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 79.3 дБ 68.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.