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Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) против Acer Swift 3x (SF314-510)

53 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
VS
50 из 100
Acer Swift 3x (SF314-510)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Acer Swift 3x (SF314-510)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) и Acer Swift 3x (SF314-510) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5248 vs 4847 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (63 и 59 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (685 и 847 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
vs
Swift 3x (SF314-510)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.4 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 322.8 x 212.2 x 17.95 мм
Площадь 847 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~78.9%
Боковые рамки 7.2 мм 6.5 мм
Цвета Серебристый, Синий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 48.3 дБ 44.2 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1916:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 99%
Охват Adobe RGB 95.8% 72.5%
Охват DCI-P3 99.9% 71.5%
Время отклика 3 мс 38 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 / 120 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 446 граммов 266 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 990 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1650 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR4
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 64 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
2.365 терафлопс
Swift 3x (SF314-510) +7%
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79.3 дБ 72 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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