Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 1260P Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.65 и 1.75 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (63 и 52 Вт*ч)

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8633 vs 5248 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.75 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм Площадь 847 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~87.4% Боковые рамки 7.2 мм 5.5 мм Цвета Серебристый, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый - Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 95.8% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +50% 600 нит Swift X SFX16-52G 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 52 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 / 120 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 446 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 6 нм Частота GPU 990 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1550 МГц FLOPS 2.365 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 2.365 терафлопс Swift X SFX16-52G +46% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 79.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.