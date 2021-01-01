Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.65 и 2.04 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (100 и 63 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 5248 баллов

Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 2.04 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 847 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~84.3% Боковые рамки 7.2 мм 6.6 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума 48.3 дБ 46.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1331:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 95.8% 88.8% Охват DCI-P3 99.9% 99.4% Время отклика 3 мс 43 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +20% 600 нит MacBook Pro 16 (2019) 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 120 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 446 граммов 359 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 990 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1250 МГц FLOPS 2.365 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1280 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 2.365 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) +35% 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 79.3 дБ 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.