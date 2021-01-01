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Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) против ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)

57 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
VS
53 из 100
Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) и ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 100-137% больше FPS в играх
  • На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5248 vs 2415 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.3 и 1.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (651 и 847 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
vs
ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.3 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 309 x 210.6 x 16.9 мм
Площадь 847 см2 651 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~74.9%
Боковые рамки 7.2 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 135° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 48.3 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1661:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.9%
Охват Adobe RGB 95.8% 68.5%
Охват DCI-P3 99.9% 66.3%
Время отклика 3 мс 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 / 120 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 446 граммов 331 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 990 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +182%
2.365 терафлопс
ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79.3 дБ 81.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.0 x 6.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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