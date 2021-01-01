Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 100-137% больше FPS в играх

На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5248 vs 2415 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.3 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (651 и 847 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.3 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 309 x 210.6 x 16.9 мм Площадь 847 см2 651 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~74.9% Боковые рамки 7.2 мм 7.3 мм Цвета Серебристый, Синий Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 48.3 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1661:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 98.9% Охват Adobe RGB 95.8% 68.5% Охват DCI-P3 99.9% 66.3% Время отклика 3 мс 29 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +50% 600 нит ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 / 120 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 446 граммов 331 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 990 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1100 МГц FLOPS 2.365 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +182% 2.365 терафлопс ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 79.3 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 10.0 x 6.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.