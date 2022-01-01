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Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) против TUF Dash F15 (2022)

53 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
VS
62 из 100
Asus TUF Dash F15 (2022)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Asus TUF Dash F15 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) и TUF Dash F15 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
Причины выбрать Asus TUF Dash F15 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 101-137% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9818 vs 5248 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
vs
TUF Dash F15 (2022)

Корпус

Вес 1.65 кг 2 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 354 x 251 x 20.7 мм
Площадь 847 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~75.5%
Боковые рамки 7.2 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый, Синий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.3 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 427720:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% 62.5%
Охват Adobe RGB 95.8% 47.3%
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 3 мс 4 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 / 120 Вт 100 / 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 220 / 446 граммов 477 / 599 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 990 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1635 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
2.365 терафлопс
TUF Dash F15 (2022) +183%
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 79.3 дБ 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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