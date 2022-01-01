Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) против TUF Gaming A15 FA507 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.65 и 2.2 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
Причины выбрать Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 111-151% больше FPS в играх
- На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15489 vs 5248 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|2.2 кг
|Размеры
|359.8 x 235.3 x 19.9 мм
|354 x 251 x 22.4-24.9 мм
|Площадь
|847 см2
|889 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~75.5%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|48.3 дБ
|47.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|427720:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|95.8%
|47.3%
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 120 Вт
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|220 / 446 граммов
|500 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1718
Geekbench 5 (многоядерный)
10589
Cinebench R23 (одноядерный)
1644
Cinebench R23 (многоядерный)
15489
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|990 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1155 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|2.365 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~10 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
2.365 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|79.3 дБ
|76 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.7 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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