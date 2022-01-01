Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook Pro 15 OLED (K3500) или VivoBook 14 M413 – что лучше выбрать?

Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) против ASUS VivoBook 14 M413

53 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
VS
47 из 100
ASUS VivoBook 14 M413
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
ASUS VivoBook 14 M413
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) и ASUS VivoBook 14 M413 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (63 и 42 Вт*ч)
  • На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7072 vs 5248 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (690 и 847 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
vs
VivoBook 14 M413

Корпус

Вес 1.65 кг 1.4 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 324 x 213 x 17.3 мм
Площадь 847 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~78.3%
Боковые рамки 7.2 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 48.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 95.8% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +140%
600 нит
VivoBook 14 M413
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 / 120 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 446 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 990 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7
Производительность GPU
Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +113%
2.365 терафлопс
VivoBook 14 M413
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) vs Dell XPS 15 9510 (2021)
3. Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) vs ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
4. ASUS VivoBook 14 M413 vs Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
5. ASUS VivoBook 14 M413 vs S14 S433
6. ASUS VivoBook 14 M413 vs Acer Swift 3 (SF313-53)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook 14 M413 и Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры