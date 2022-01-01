Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)

На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 5248 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 46-62% больше FPS в играх

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (725 и 847 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.4 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм Площадь 847 см2 725 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~78.4% Боковые рамки 7.2 мм 7.9 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 95.8% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 3 мс 1 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 600 нит Vivobook Pro 14 OLED (M3401) 600 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 / 120 Вт 90 / 120 Вт Вес зарядного устройства 446 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 990 МГц 712 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1057 МГц FLOPS 2.365 терафлопс 4.32 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 2.365 терафлопс Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +83% 4.32 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 79.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.35 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.