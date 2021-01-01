Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HS - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 9776 баллов

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 847 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.6 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 847 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~84.6% Боковые рамки 7.2 мм 3.4 мм Цвета Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума 48.3 дБ 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 48900:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 99.3% Охват Adobe RGB 95.8% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 3 мс 49 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 400 нит MacBook Pro 14 (2021) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 120 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 450 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 35-50 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1185 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1296 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (M3500) +12% 5.8 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 79.3 дБ 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v4.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.5 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.