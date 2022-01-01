Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HS - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.65 и 1.9 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 23-31% больше FPS в играх

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10710 vs 9776 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.9 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 847 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~77.8% Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм Цвета Синий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.3 дБ 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% 62.3% Охват Adobe RGB 95.8% 47.3% Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 400 нит ROG Zephyrus G15 GA503 н/д

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 120 Вт 180 / 200 Вт Вес зарядного устройства 450 граммов 490 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 35-50 Вт 60-75 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1185 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1598 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 8.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 5.8 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 +41% 8.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC289 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 79.3 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм - Тачпад Размер 13.0 x 7.5 см 13.0 x 8.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.