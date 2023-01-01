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Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) против ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

55 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
VS
54 из 100
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) и ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.65 и 1.8 кг)
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.8 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 847 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.6%
Боковые рамки 7.2 мм 7.2 мм
Цвета Синий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 95.8% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 3 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 120 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 450 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8 (4P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-50 Вт -
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1185 МГц 990 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1155 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Vivobook Pro 15 OLED (M3500) +145%
5.8 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 79.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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