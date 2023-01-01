Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2880 x 1620 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HS - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.65 и 1.8 кг) Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500) Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.8 кг Размеры 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм Площадь 847 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.6% Боковые рамки 7.2 мм 7.2 мм Цвета Синий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 95.8% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 3 мс 1 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 600 нит Vivobook Pro 15 OLED (K6500) 600 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 120 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 450 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 35-50 Вт - Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1185 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1155 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (M3500) +145% 5.8 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K6500) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 79.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.