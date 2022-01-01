Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 360-491% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 153% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 5386 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57) Легче – весит на 330 граммов меньше (1.77 и 2.1 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.77 кг Размеры 355.4 x 239.8 x 20.9 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 852 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~77.8% Боковые рамки 5 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1620 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2880 x 1620 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1400:1 Цветовой охват sRGB - 51% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 28 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +140% 600 нит Aspire 5 (A515-57) 250 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP - 45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 512 Блоки текстурирования (TMUs) 120 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +655% 10.8 терафлопс Aspire 5 (A515-57) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 12.8 x 7.3 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.