Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1620 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 8054 баллов

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Имеет на 35% более четкий дисплей – 212 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512) Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.25 и 2.1 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (674 и 852 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.25 кг Размеры 355.4 x 239.8 x 20.9 мм 321 x 210 x 15 мм Площадь 852 см2 674 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~80.1% Боковые рамки 5 мм 5.6 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1620 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2880 x 1620 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +100% 600 нит Swift 3 (SF314-512) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 640 Блоки текстурирования (TMUs) 120 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +666% 10.8 терафлопс Swift 3 (SF314-512) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 12.8 x 7.3 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.