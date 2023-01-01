Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 50 Вт*ч 70 Вт*ч 66.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14372 vs 8136 баллов

На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14372 vs 8136 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Легче – весит на 290 граммов меньше (1.51 и 1.8 кг)

Легче – весит на 290 граммов меньше (1.51 и 1.8 кг) Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 50 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.51 кг Размеры 356.3 x 235.5 x 19.9-20 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 839 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~83.9% Боковые рамки 5.5 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 2880 x 1620 2880 x 1864 Диагональ 15.6 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2880 x 1620 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1326:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 98.9% Охват DCI-P3 100% 98.7% Время отклика 1 мс 24 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +20% 600 нит MacBook Air 15 (M2) 500 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 70 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 186 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 65 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1237 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1456 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +105% 6.14 терафлопс MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.