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ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) против Apple MacBook Air 15 (M2)

68 из 100
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
Apple MacBook Air 15 (M2)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея
66.5 Вт*ч
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14372 vs 8136 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.51 и 1.8 кг)
  • Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 50 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.51 кг
Размеры 356.3 x 235.5 x 19.9-20 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 839 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~83.9%
Боковые рамки 5.5 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2880 x 1620 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1326:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 98.9%
Охват DCI-P3 100% 98.7%
Время отклика 1 мс 24 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 186 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 10 (6P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1237 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1456 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +105%
6.14 терафлопс
MacBook Air 15 (M2)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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