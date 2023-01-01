ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) против Apple MacBook Air 15 (M2)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14372 vs 8136 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Легче – весит на 290 граммов меньше (1.51 и 1.8 кг)
- Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 50 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.51 кг
|Размеры
|356.3 x 235.5 x 19.9-20 мм
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|Площадь
|839 см2
|809 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~83.9%
|Боковые рамки
|5.5 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|224 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1620 пикселей
|2880 x 1864 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1000000:1
|1326:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|98.9%
|Охват DCI-P3
|100%
|98.7%
|Время отклика
|1 мс
|24 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|35 / 70 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|186 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|10 (6P + 4E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
11306
8537
Cinebench R23 (одноядерный)
1801
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
14372
8136
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
6.14 терафлопс
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|ГБ
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|2x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|85 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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