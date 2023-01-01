Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1620 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.65 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.65 и 2.1 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 14334 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 14334 баллов Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (708 и 852 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.65 кг Размеры 355.4 x 239.8 x 20.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 852 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~80.2% Боковые рамки 5 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 2880 x 1620 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2880 x 1620 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1041:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 100% 98.5% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +50% 600 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP - 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU - 1700 МГц Boost частота GPU - 2000 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 120 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) 10.8 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +6% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 12.8 x 7.3 см 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.