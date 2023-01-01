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ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

72 из 100
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
VS
72 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1620
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
  • Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.65 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 14334 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (708 и 852 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.65 кг
Размеры 355.4 x 239.8 x 20.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 852 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~80.2%
Боковые рамки 5 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2880 x 1620 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1041:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват Adobe RGB - 86.3%
Охват DCI-P3 100% 98.5%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU - 1700 МГц
Boost частота GPU - 2000 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 120 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
10.8 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +6%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер 12.8 x 7.3 см 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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