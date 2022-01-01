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ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) против Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

72 из 100
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
VS
62 из 100
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) и Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 10127 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.4 и 2.1 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (725 и 852 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 243 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
vs
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.4 кг
Размеры 355.4 x 239.8 x 20.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
Площадь 852 см2 725 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~78.4%
Боковые рамки 5 мм 7.9 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2880 x 1620 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 240 Вт 90 / 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 35 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 712 МГц
Boost частота GPU - 1057 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 4.32 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +150%
10.8 терафлопс
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
4.32 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер 12.8 x 7.3 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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